münzen / wein

habe auf einem flohmarkt in asu ein paar lustige sachen enddeckt, aber weis nicht ob sie einen reellen wert haben. geldstücke welche aus silber sein sollen aber nur einen wert von 300 guranie haben und eine flasche rotwein welche warscheinlich einst in frankreich für die deutsche wermacht beschlagnahmt wurde und zu einem besonderen ereignis geöffnet werden sollte wie z.b. dem endsieg, da selbiger aber nie eintraf hat diese flasche ihren weg auf verschlungenen pfaden nach py gefunden (vermutung). ich selbst habe ein konvolut erworben aber nur an ein paar degen und einem südamerikanischen revolvergurt und ein offenes halfter für eine 08 interresse gehabt , die münzen und der wein, welcher noch gut verkorgt ist, waren für mich uninteresantes beiwerk.

also sollte jemand daran interresse haben dann bitte melden.