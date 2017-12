Kinderlieber lebhafter Terrier-Mix Toby, weiß, in liebevolle Hände abzugeben

Verfall in:

Beschreibung

Toby, ein ca. 1,5 Jahre alter weißer Terrier-Mischling, sucht ein neues Zuhause ohne Hühner nachdem er bei seinem Vorbesitzer aus Hunger kleine Hühner gefressen hatte und ausgesetzt wurde. Er spielt gerne mit Kindern ab ca. 3 Jahren, da er freudig springt und rennt. Er liebt Hündinnen jeder Größe. So lebt er momentan zusammen mit Pinky, einer braunen Hündin, Schulterhöhe ca. 40 cm, auch ca. 1,5 Jahre, die als Welpe von einem Auto angefahren wurde, danach vom Tierarzt gerettet wurde und bei uns erst wieder laufen lernen musste. Mit dieser kann er auch gerne zusammen abgeholt werden in Paraguari, da er gerne Gesellschaft hat. Pinky wird in einer weiteren Anzeige gezeigt.