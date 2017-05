Kenton Dakar zu verkaufen

Verfall in:

Beschreibung

Zu verkaufen Kenton Dakar 200 ccm.

Baujahr 2016, 1`350 Km

Alle Papiere sind Vorhanden, Chapa und Cedula Verde.

Preis Gs. 5`600.000.—

Das Moto kann in Caacupé im Neuen Restaurant El Altote im Barrio San Francisco (im Ex 4 de Ocubre) besichtigt werden.

Öffnungs- Zeiten Dienstag bis Sonntag ab 10:00 bis Minimum 21:00 Uhr ……

Tel. N° 0992 652 830 und WhatsApp

Weitere Bilder sende ich Ihen gerne per WhatsApp