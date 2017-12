Insulin Lantus und Apidra Fertigpens

Beschreibung

Gerade aus Deutschland eingetroffen

Lantus SoloStar Insulin/glARGin 100 Einh./ml

Injektionslösung im Fertigpen

5 Fertigpens zu je 3 ml

Haltbar bis 02/2020 in der Originalverpackung

Neupreis in der Versandapotheke Euro 78,94

Guaranies 400.000,00

sowie

APIDRA SoloStar Insulin/gluLISin 100 Einh/ml

Injektionslösung im Fertigpen

10 Fertigpens zu je 3 ml

Haltbar bis 05/2019 in der Originalverpackung

Neupreis in der Versandapotheke Euro 38,51

Guaranies 200.000,00