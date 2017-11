Beschreibung

HP Spectre x360 Convertible Notebook Profigerät ab 27.11 abzugeben.

Prozessor: Intel Core i7-6560U Grafikkarte: Intel Iris 540

Besonderheiten: 2in1 Notebook und Tablet in einem, 360 Grad Laptop mit 4 Modi, 15 Zoll randloses Ultra-HD-IPS-Touchdisplay (Auflösung 3.840 x 2.160 Pixel 4K), Bang & Olufsen Lautsprecher, Full-HD Webcam, HP Lounge (unbegrenzter Zugang zu Musik)

Festplatte 512 GB SSD

Akku: Li-Ion-Akku, 3 Zellen, 64,5 Wh; Anschlüsse: HDMI, Kopfhörer und Mikrofon kombiniert, 3x USB 3.0 (HP USB Boost), USB 3.0 (Type-C, HP USB Boost), Mini-DisplayPort, SD-Kartenleser für Medien verschiedener Formate

Windows 10

inkl. Eingabestift für HP Spectre X360

und Schutzhülle

noch bis Juli 2018 Garantie in Deutschland.

Top Zustand, wie Neu. Neupreis 1700 EURO

Abholung in Loma Plata oder am 28.11 in Luque