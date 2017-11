Hilfe bei Gesundheitlichen Problemen

Beschreibung

Liebe Auswanderer, liebe Europäer, liebe Paraguayer,

viele Menschen haben Probleme mit ihrem Körper, gerade wenn sie morgens aufstehen. Diese Argumente kennen Sie bestimmt auch: schlecht geschlafen, abends zu viel gegessen, schlecht geträumt, das ist das Alter ….. usw. usw.

Wir nehmen Verschlechterungen im Leben viel zu schnell hin, ohne die Ursachen zu hinterfragen!

Wenn am Auto die rote Ölleuchte brennt, fährt jeder zur nächsten Tankstelle oder in die Werkstatt. Wer weiter fährt, kommt dann meinst nicht mehr am Ziel an.

Tabletten, Alkohol oder ggf. leichte Drogen helfen in der Regel auch wenig, um das Problem zu lösen. Auch der Arzt schafft i.d.R. keine anhaltende Linderung. Wie wäre es mal zu überlegen ob es an Belastungen im Haus liegen könnte?

Sehr oft hilft schon wenn durch „Zu-fall“ ein Bettplatz verändert wird, oder wir fahren in den Urlaub oder zu Bekannten. Dort sind andere geopathische Verhältnisse und schon geht es dem Körper besser!

In meiner 25. jährigen Erfahrung mit Störfelder im Wohn- Schlaf- und Arbeitsbereich habe ich viel Leid und Krankheiten erleben dürfen. Durch das verändern der Schlafplätze, durch das Abschalten von Handy, DECT-Telefone, durch das Beseitigen von Schimmel im Raum usw. wurden viele Belastungen weniger und nach einer kurzen Zeit schaffte es der Körper wieder vital zu werden und das Immunsystem wurde wieder stärker. Es sind meist die einfachen Dinge die wir im Leben benötigen, um wieder fit für den Alltag zu werden!

Rufen Sie mich an, vereinbaren Sie einen Gesprächstermin vor Ort, per Skype oder per WhatsApp.

Ich arbeite „Weltweit“ und kann auch Familienangehörigen (die Ihr Einverständnis vorausgesetzt erteilen) helfen.

Pro Gesprächsstunde bekomme ich von Ihnen einen Leistungsausgleich in Höhe von 26 Euro /(170.000 GS). Bei Termin vor Ort (hier in Paraguay) vereinbare ich mit Ihnen – je nach Entfernung und Aufwand – einen Pauschalbetrag.

Wenn Sie sich vorab über mich informieren wollen; kein Problem! Ich füge mein neustes Buch = „Wasser unser Lebenselixier“ bei, welches Sie beim Verlag, im Buchhandel oder im Internet überall beziehen können! Auch gibt es ein E-Book hierzu. Natürlich habe ich in Kürze auch Buch Exemplare hier in Paraguay zum Verkauf!

Ich freue mich auf Ihren Anruf. Peter Seck, 00595-(0)982594517