Haus mit Gästehaus

Beschreibung

SUPER ANGEBOT : auch für den kleinen Geldbeutel

Wohnhaus in Melgarejo nahe am Asphalt auf 1000 qm grund

Stadtwasser, Haupthaus 2 Schlafzimmer Wohzimmer Wohnküche Bad, Nebengebäude Schlafzimmer küche Bad + 2 Schlafzimmer

Pool, Das Gebäude ist mit einer Trainage umlegt damit es zu jeder Jahreszeit immer trocken ist eine neue Doppelklärgrube ist vorhanden , die lage am rande von Melgarejo colonia Independencia 200 Meter zum Ashalt auf einem immer befahrbaren Erdstrasse , Krankenhaus 300 Meter entfernt , Schule Ärzte Einkaufsmöglichkeiten alles nahe im Ort zu erreichen.

Preis bitte PN an Monika Barthel