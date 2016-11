Gesucht werden Chatter/in Bundesweit wie auch aus dem Ausland

Die Anzeige per Mail an einen Freund senden

Beschreibung

Arbeiten von Zuhause,

1. Chat-Moderator/in:

Als Chat Moderator beantwortest Du Kunden nachrichten von zu Hause aus an Deinem PC. ( keine Cam Tätigkeiten )

Für all diese Tätigkeiten sollten folgende vorausetzungen erfüllt sein

– Du sollten mindestens 20 Jahre alt sein

– Spass am Umgang mit anderen Menschen haben

– Es sollte DSL und eine Flatrate vorhanden sein

– Du solltest dich nicht davor scheuen, auch an Wochenenden und

Feiertagen zu arbeiten

Und eine menge Humor haben 🙂

Ihr habt keine Kosten ausser Euren Internetzugang !

Wenn das auf Dich zutrifft, würden ich mich freuen, Dich in unserem Team begrüßen zu dürfen.

wir bieten neben einem netten Team,

eine gute Schulung und Einweisung ,

eine monatliche Auszahlung,

Dafür freuen wir uns über kreative Mitarbeiterinnen mit Ideen und Köpfchen.

Bitte bewerbt Euch mit einer Info zu Euren Vorerfahrungen ,

sowie mit Eurem vollständigen Namen,

damit wir kurzfristig Kontakt aufnehmen können.

Einzeiler mit bitte um Infos oder unvollständige Bewerbung werden gelöscht

Wir freuen uns über Eure Zuschriften

http://www.blue-media-concept.de/