Gemütliches Haus San Bernardino in ruhiger Wohngegend Club Lago Azul

Beschreibung

Wohnen in der Natur und trotzdem Nahe de Stadt: Verkaufe mein gemütliches Haus im schönen Urlaubsort San Bernardino ,400m vor dem Club Lago Azul, Pflasterstrasse 400m bis zum neuen Asfalt

Nur 3 Minuten mit dem Auto ins Zentrum San Benardino

in 50m fliesst ein Bach unter grossen Bäumen

viele Wege zum Spazieren gehen und Vögel ringsherum und

fast kein Lärm ,weil alles nur Ferienhäuser sind, 2 deutsche Nachbarn in 100m und 300m,bis zum See sind es nur 400 Meter

Grundstück: 15 mal 30 Meter eingezäunt mit Haus und Pool

6 Grapefrutbäume, viele Pflanzen, ringsherum alles grün

3 Fasenstrom, Stadtwasseranschluss,Aufstellpool von Intex mit Pumpe und Filter 5m Durchmesser,ein Mast mit Tigoantenne mit Internet Flatrate..gibt es so nicht mehr

für Neukunden und für ein Leben ausserhalb der Stadt immernoch die beste Alternative

Jahressteuer Grundstück nur 30 Euro!!!

Haus: 17m x 6m , 110m2 überdachte Fläche, ein Teil des Hauses ist Lapacho ,das härteste Holz hier wo kein Holzwurm reinkommt,der andere Teil vor 5 Jahren errichtet , aus Steinen verpuzt mit Schiebefenstern und Holztüren, das ganze Haus hat neuen Fliesenfussboden

3 Schlafzimmer..3x3m,3×4,3x5m..1 Wohnzimmer 4×4, 2 Bäder mit Dusche, 1 Terasse mit Schiebetüren 3x4m

kleine Küche , kleiner Durchgangsraum 3×2,5m für Büro oder Sportgerät und 2 Abstellräume, 3 Klimaanlagen kalt-warm,4 Aussenkameras mit Aufzeichnung und Monitor, Alarmsystem mit SMS senden

Verkaufe mit Möbeln und Elektrogeräten wie grosser Nofrostkühlschrank,Gasherd,Waschmaschiene,Trockner,2 Deutsche Fahrräder

Aber alles Verhandlungssache

Mein Eigentumstitel ist in Ordnung und kann sofort übertragen werden.

Ich akzeptiere aber keine Teilzahlung.

Alles in Allem ein Superangebot zum sofortigen entspannten Leben.

Ich wohne hier seit 5 Jahren und verkaufe nur weil ich mich aus privaten Gründen verändere.

Ruhe,Natur und doch schnell in der Stadt

Preis: 49.000 EURO