Frequenzumrichter SIEMENS Micromaster 420 ( 1 ~ Ein / 3 ~ Aus) 3 kW/4 HP

Beschreibung

Angeboten wird hier ein FU (Frequenzumrichter) Micromaster 420 von Siemens. Hergestellt in der EU!

Ideal wenn sie einen 3-Phasen Elektromotor an einen 1-Phasen Stromanschluß betreiben möchten.

Ein 3-Phasen Elektromotor (bspw. Kreissäge, Tiefbrunnenpumpe, usw.) hat mehr Drehmoment und mehr Laufruhe als ein 1-Phasen Motor. Der FU kann so eingestellt werden, dass der 3-Phasen Motor sanft gestartet und abgebremst wird.

MODBUS (via RS-485) Anschluss vorhanden (SPS-Schnittstelle).

Gerne bin ich ihnen, gegen Kostenerstattung, bei der Installation behilflich.

Lieferumfang: Mircomaster 420 ( für 3AC Motoren bis 3 kW/4 PS) und Handbuch auf CD.

Nur Abholung!

Festpreis!