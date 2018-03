Ford Ranger All.Rad in Top Zustand!

Beschreibung

Verkauf meinen 2004er Ford Ranger Allrad. Fahrzeug in Super Zustand. Hat fast nur Asphaltstrassen gesehen (heisst aber nicht das er nicht geländefähig ist, dass ist er nämlich sehr wohl). Das Fahrzeug ist ästhetisch und Mechanisch in einen Top Zustand. Wurde vor ein paar Jahren aus Deutschland Importiert (Ersatzteile hierzulande besorgbar). Der Pick-Up hat ein 5-Gang Mechanik-Getriebe mit hoher und niedriger 4×4 Übersetzung, einem 2,5 liter Diesel Motor mit Turbo und Intercooler mit einem 10 Liter Spritverbrauch (läuft mit jeder art von Diesel). Reifen in guten Zustand (Dunlop Grandtrek AT-3). Ladefläche mit Keko Abdeckung. Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, ABS, Airbags, Vorne Scheibenbremsen, hinten Trommelbremsen. Innenraum in Superzustand (Genauso wie aussen). Motor läuft ohne irgendein Nebengeräusch, Fahrlage Super auch bei Geschwindigkeiten über 110 km/h (falls man da überhaupt brauch in PY), der Motor hat genug Power für fast jeden gebrauch