Flohmarkt wegen Umzugs

Beschreibung

Bücher, Haushaltswaren, Antiquitäten, Kunsthandwerk und noch viel Krimskrams am Samstag den 14. Januar 2017 von 14 bis 17 Uhr in San Lorenzo in der Loohfah Fabrik, Araucanos 669 zwischen San Roque und Florida im Stadtteil San Miguel (in der Nähe vom Pinedo Shopping)

Tel.: 0983 471 612 / 613 / 614