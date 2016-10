Diesel Stromerzeuger Stromaggregat NEU 5500W 400V

Die Anzeige per Mail an einen Freund senden

Beschreibung

Verkaufe neuen original verpackten Diesel Generator:

Der Generator ist aus Deutschland und hat folgende Technischen Daten:

Technische Daten Motor & Generator:

•Ausgangsleistung Dauer (400V Steckdose): 5000 Watt

•Ausgangsleistung Max (400V Steckdose): 5500 Watt

•Dieselmotor (406ccm – 5,8KW/7,8PS), Bauart OHV, Syncron Generator

3 Ausgangsspannungen:

•230 Volt~ Wechselspannung

•400 Volt~ Drehstrom / 3-Phasig

•12 Volt DC 8,3A (auch zum Aufladen einer Batterie geeignet)

Technische Daten:

•12V Steckdose

•Integrierte Spannungsanzeige

•Frequenz: 50Hz

•Maße: (LxBxH) 740mm x 475mm x 590mm

•Gewicht trocken: 93kg, ca 108kg mit Betriebsmittel

•Ein / Aus Schalter

•Start des Generators per E-Start oder Zugleine

•Tankinhalt: 13,5 Liter

•Verbauch: ca. 1,5L / Std. bei 2/3 Last

•eingebaute Bleibatterie 12V

•Radsatz

Je nach Wohnort des Käufers kann der Generator gegen Kostenerstattung auch verschickt werden.

Für weitere Fragen stehe ich gerne per Mail oder Telefon zur Verfügung.

Tel. 0986 209327 oder 0717 20460