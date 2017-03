DANON – Klappfahrrad

Verfall in:

Beschreibung

Sehr hochwertiges Klappfahrrad…

Besser als neuwertig, da in Deutschland komplett aufgerüstet mit:

-sechs Gang Drehgriff schaltung/Shimano

-Schwalbe Antiplatt Reifen

-Sattelfederung

-Gelsattel das Farrad ist zusammenfaltbar am Ramen, Pedale und Lenker.

Die Pedale sind anlegbar… also verstaubar auf kleinstem Bereich…

-es fährt sich wie ein „GROßES“…!!! sehr schnell…