Dänischer gusseisener Kaminofen

Beschreibung

Dänischer Kaminofen. Hersteller Morsoe/ Model 6143 kpl. mit Kaminrohr (innen). Neupreis 1990.-Euro.

Technische Daten laut Hersteller:

Breite cm 45,1

Tiefe cm 38,6

Höhe cm 95

Heizleistung kW 5

Heizvermögen – bei einer Raumhöhe von 2,5 m- m²45-90

Betriebsleistung kW 3-6

Wirkungsgrad % 80,80

CO (bez. auf 13% 02) % 0,08

Rauchanschluss oben/hinten Ø 120

Gewicht kg 108

Brennholzlänge max. cm 30

Feinstaub mg/m³ 29

Abstand zu brennbarem Material, hinten 15cm, seitlich 40cm

Nur an Selbstabholer! 6900000 GS / 1200Euro VHS

Anfragen bitte per Mail an Baro166@web.de (Handysignal ist mangelhaft)