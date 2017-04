Container Beiladung von DE nach PY

Beschreibung

Hallo,

es gibt wieder eine Beiladungsmöglichkeit für einen Container von Deutschland nach Paraguay. Aktuell wäre noch Platz für Beiladungen vorhanden. Also schnell melden und die letzten CBM sichern !!!

Geplant ist die Verschiffung ca. Mitte bis Ende Mai 2017 (Anlieferung somit bis max. ca. 19.05.). Das genaue Datum wird noch bekanntgegeben.

Standort ab : Hessen (Gegend Fulda) oder Niedersachsen (Gegend Wolfsburg)

Ankunft in : 5570 Mbocayaty de Guaira / Paraguay (nähe Villarrica)

Weitertransport an andere Orte wie Asuncion, San Bernardino, etc. kann entgeltlich gerne organisiert werden. Bei mehreren Auslieferungen werden die Kosten nach Menge/Gewicht gesplitet damit weniger Kosten entstehen.

Inhalt : quasi alles, gefährliche Güter oder Fahrzeuge werden NICHT mitgenommen, ausser es ist in Holzkisten verpackt (wie z.B. Motorrad, Ersatzteile, Motor, usw.) und dafür wird der offizielle Zoll bezahlt (z.B. bei Motorrad/Motoren/etc.).

Preise : gestaffelt, abhängig vom Volumen und Inhalt. spezielle Tarife für Einzelpakete.

Für weitere Fragen einfach melden :

per Email : ncap@mbocayaty.com

per Whatsapp oder Telefon : 0984 – 366657

Gruesse

Alexander