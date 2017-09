Checkin Flug Hund nach Zuerich

Beschreibung

Ich suche Jemanden der in naechster Zeit von Asuncion nach Zuerich fliegt oder ins benachbarte Ausland und die Reisedokumente meines Hundes am Flughafen vorzeigen koennte, damit der Hund mitfliegen darf. Der Hund wuerde an den Flughafen gebracht und in der Schweiz abgeholt. Weitere Details und Telefonnr. auf Kontaktanfrage