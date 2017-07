Verfall in:

Beschreibung

Boss Vakuummaschine, Vakuumverpackungsmaschine, Vakuumierer, Max 42, Domdeckel, Begasung, Trennschweißung, 220V Anschluß, Kammerinnenmaß 450 x 460 x 210 mm, Siegellänge 420 mm, 25m³ Buschpumpe, nagelneu, Die Fa.Boss ist der Marktführer im deutschsprachen Raum im Bezug auf Vakkuumverpackungsmaschinen in der Nahrungsmittelindustrie. NP in dieser Ausführung 3600 € plus MwSt.