Bosch -W- WAY 287 E5

Beschreibung

Verkaufe umzugsbedingt o. a. Waschmaschine, nur 1 Jahr gebraucht, wie neu, Neupreis 750 Euro plus Transport nach Paraguay, Verkauf für 600 Euro – verfügbar ab Ende Juni, nur Selbstabholer ! Fotos sind aus dem Internet, die Maschine ist in absolut einwandfreiem Zustand – keine Kratzer o. ä. Übersendung der Bedienungsanleitung gerne per Mail oder einfach aus dem Internet downloaden. Bei Interesse bitte Mail oder WhatsApp an 0984-832615.