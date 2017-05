Bolzenschußapparat, Tierbetäubungsapparat, Schlachthilfe

Verfall in:

Beschreibung

Verkaufe neuwertigen Bolzenschußapparat der Marke Blitz Kerner zur Betäubung von Tieren vor der Schlachtung. Das Gerät kann sowohl für kleiner Tiere wie Schafe etc., sowie auch für Großtiere (Bullen etc) eingesetzt werden. Das Gerät wurde nur 6 Mal verwendet. Dabei sind ca 90 Schuß Munition in 2 verschieden Stärken, Reinigungsbürsten und die Bedienungsanleitung. NP war ca 165 Euro.