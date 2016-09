Arbeiten von zuhause am PC / Chatmoderatoren

Die Anzeige per Mail an einen Freund senden

Beschreibung

Ab sofort suchen wir Agenturen und fleißige Operatoren /Schreiber ,

für verschiedene Chats mit und ohne Stundenplan

Arbeiten von zuhause,

Moderator:

Als Moderator beantwortest Du Kundennachrichten von zu Hause aus an Deinem PC.

( keine Cam Tätigkeiten )

Dazu bekommst Du die nötige Zugangsdaten, sowie eine intensive schulung.

Für all diese Tätigkeiten sollten folgende vorausetzungen erfüllt sein

– Du sollten mindestens 20 Jahre alt sein

– Du solltest Spass am Umgang mit anderen Menschen haben

– Es sollte DSL und eine Flatrate vorhanden sein

– Du solltest dich nicht davor scheuen, auch an Wochenenden und Feiertagen zu arbeiten

Wenn das auf Dich zutrifft, würden ich mich freuen, Dich in unserem Team begrüßen zu dürfen.

Bitte bewerbt Euch mit einer Info zu Euren Vorerfahrungen ,

mit Telefonnummer ,sowie mit Eurem vollständigen Namen,

damit wir kurzfristig Kontakt aufnehmen können.

Einzeiler mit bitte um Infos oder unvollständige Bewerbung werden gelöscht

http://www.blue-media-concept.de/