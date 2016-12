altes Haus gesucht

Verfall in:

Beschreibung

Hallo Zusammen,

wir sind ein junges Paar und würden gerne die nächsten Jahre in Paraguay verbringen. wir haben jedoch ein sehr kleines Budget und auf der Suche nach einem alten Haus zum Renovieren oder günstiges Bauland mit Strom und Wasseranschluss. Unsere Vorstellung ist circa 30,000,000 Gs dafür auszugeben, Ich weiss das ist sehr wenig aber wenn wir nicht fragen findet sich nie was 😉 ansonsten müssten wir noch länger in Europa bleiben und weitersparen 🙁

Sind für jeden Tipp dankbar, auch per whattsapp 0041766904968