Alleinlage ein Wohnhaus,Pferdehof oder ähnliches

Beschreibung

Hola……..

Bis spätestens Ende Februar-März 2017

Wir suchen in min.120 qm/Wohnfläche plus die Möglichkeit für Gästeunterbringung zur Miete/Pacht…. eventuell mit Kaufoption.

min.3-5 ha Land für Pferdehaltung sollten dabei sein……

Im Umkreis von Caacupe,Paraguari,Tobati,Atyra,Piribebuy,aber auch im grösseren Umkreis von Villarica

Wer was weis oder vermitteln kann bitte Nachricht per PN oder

Whatsapp Heike +49 1722852705 oder an mich +49 17657685510