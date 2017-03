40 HC Übersee Container

Beschreibung

Verkaufe 40 HC Container, der ist etwas größer wie der normale 40 -iger, kann zum Rückwandern, Garage, Werkstatt, oder Wohnhaus genutzt werden, aber Ihr wisst am Besten für was er sein soll, steht in Colonia Indepedencia, 150 vom Asphalt, Zugang mit Seitenlader möglich, Anfrage über What’s up, GS 13.000.000