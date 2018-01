3 teiliges Anwesen / Immobilie in Paraguay

Beschreibung

Verkaufen unser Anwesen in Paraguay

Ideal auch für Selbstversorger!

Caaguazu, Repatriacion

Das Departement Caaguazu befindet sich im Herzen Paraguays und ist eins der besten Anbaugebiete für Agrarprodukte.

Repatriacion ist 8 km(Asphaltstraße) von der bevölkerungsreichsten Stadt Caaguazu entfernt.

Caaguazu liegt direkt an der Routa 2 die von Ciudad del Este bis Asuncion quer durchs Land verläuft.

Unser Anwesen liegt im Zentrum von Repatriacion an der Asphaltstraße.

Einkaufen und Behördengänge, Krankenhaus und Apotheken sind mit 5min Gehweg erreichbar.

Strom und Wasserversorgung sind stabil. Müllabfuhr und Internetverbindung sind gut.

Schnellbusverbindung nach Asuncion(3,5std) 30m von der Haustür.

1. Objekt : Hauptanwesen, bestehend aus

1 Doppelhaus in traditionell- paraguayischer Bauart,

der Garten wurde fachmännisch mit vielen exotischen Zier- und Fruchtpflanzen liebevoll angelegt.

Grundstück: 600qm

Wohnfläche:ca.130qm,

3 Schlafzimmer, eins davon mit Bad,

1 Küche/Essbereich,

Außenküche,

Wohnzimmer mit Außenterasse

Lager/Werkstatt(separat): 10qm

Außenpavillon: 20qm

Mehrzweckatelier: 80qm, mit Außenbad

Churrascogrill, Wäscheplatz, Trocken-Unterstellplatz

Hundezwinger

2. Objekt : Gästehaus: 360qm, komplett Eingezäunt

überdachte Wohnfläche: 110qm, Ost-und Westterasse

Autostellplatz

2 Schlafzimmer, Wohnzimmer,

Teeküche, Außenküche, Bad

Das Gästehaus ist im nächsten Viertel, etwa 5min Fußweg vom Haupthaus entfernt.

150m bis zur Asphaltstraße(Asuncion).

Robuster Neubau.

Erstbezug und Fertigstellung Ende Februar.

3. Objekt : Pekanussplantage/Anbaufläche zur Selbstversorgung (7202qm)

Die Plantage wurde vor einem Jahr angelegt.

Inzwischen sind 75 Bäume gut angewachsen und bedürfen keiner täglichen Pflege mehr.

Des weiteren sind sämtliche, im Land gängigen Obstsorten in ausreichenden Mengen angelegt.

In dieser Saison haben wir reichlich Melonen, Kürbisse, Zucchini, Paprika, Kartoffeln, Karotten, Bohnen geerntet.

In den kommenden Monaten ernten wir Futtermais, Speisemais, Erdnüsse, Ananas, Mandioka, Papaya, Bananen, Platano(Kochbanane), Himbeeren.

Ab März kann reichlich Wintergemüse angebaut werden.

Der Acker liegt 150m von Asphaltstraße entfernt und ist überwiegend gut erreichbar auch nach Regen.

Möglichkeiten zum Hausbau sind hier zusätzlich gegeben.

Anschluss an den örtlichen Tiefenbrunnen und ein 1000 Liter Wassertank sind vorhanden.

Vorzugsweise als Gesamtes zu veräußern

Verkaufspreis: 125.000,00 €

Auf Wunsch gerne mehr Bilder von den Objekten und auch von der Stadt.

WhatsApp:

Tel : +595-975-463344 von Deutschland

Tel : 0975- 463344 in Paraguay