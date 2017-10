20″ Zoll Wasserfiltersystem für Tief- Oberflächenbrunnen usw.

Beschreibung

Liebe Brunnenbesitzer und diese die es werden wollen,

hier in Paraguay haben viele Menschen, die etwas außerhalb vom Ortskern wohnen und einen eigenen Brunnen haben, Probleme mit der Wasserqualität. Für das Betreiben des Brunnens kommt eine Tiefen- oder Oberflächenpumpe zum Einsatz. Viele Nutzer sind der Meinung, dass durch den eingebauten Vorfilter an der Saugleitung, alle Partikelstoffe zurückgehalten werden. Dem ist nicht so; nur grobstoffliche Partikel (kleine Steine) werden zum Schutze der Pumpe zurückgehalten. Für die kompl. Reinigung benötigen Sie einen Feinfilter mit mindestens 50-100mcr. Je nach Qualität, Beschaffenheit und Menge des Wassers benötigt man einen größeren Filter mit 20″ Einsätzen.Ich biete Ihnen ein Masterfiltergehäuse mit 1″ Zoll Anschlüsse incl. Baumwoll-Filtereinsatz mit 1oomcr, dem Filterschlüssel und dem Wandhalter zum Selbsteinbau an. Somit entfallen Ihnen die Einbaukosten. Weitere Ersatzfilter können auch mit bestellt werden (Mehrpreis). Rufen Sie mich an wenn Sie noch weitere Fragen haben; auch sind wir Ihnen bei Einbau behilflich (gegen Mehrkosten) = 0982-594517