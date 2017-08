1800 qm Baugrundstück / San Bernardino Paraguay (FOR SALE)

Verfall in:

Beschreibung

Von privat zu verkaufen:3 Baugrundstücke in San Bernardino, Department Cordillera, Paraguay. Größe: 62 x 29 mtr. Die Grundstücke liegen in einem grünen Wohngebiet auf gepflasterter Straße mit wenigen Häusern in unmittelbarer Nähe (1000 m) des Ypacaraí-Sees.