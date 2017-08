1800 qm Baugrundstück / San Ber PY (FOR SALE)

Beschreibung

Von privat zu verkaufen: 3 Baugrundstücke in San Bernardino, Department Cordillera, Paraguay. Größe: 62 x 29 mtr. Die Grundstücke liegen in einem grünen Wohngebiet auf gepflasterter Straße mit wenigen Häusern in unmittelbarer Nähe (1000 m) des Ypacaraí-Sees. Preis in Anzeige dient nur zur Orientierung. Kaufvertrag wird mit USD erstellt.

Propiedad en San Bernardino – 1800 metro cuad.

Particular vende: Propiedad / lote en San Bernardino, Departmento Cordillera, Paraguay. Superficie: 62 x 29 mtrs. La propiedad está ubicada en un barrio con mucha vegetación y pocas viviendas, en cercanía (a 1000 mtrs) del lago Ypacaraí. Más informaciones a través de email. Precio en pantalla es sólo para orientación. Acuerdo de compra se crea con el USD.