10″ Zoll Wasserfiltersystem für Tief- Oberflächenbrunnen

Liebe Grundstückbesitzer und diese die es werden wollen,

hier in Paraguay haben viele Menschen, die etwas außerhalb von Ortschaften wohnen eigene Brunnen und oder je nach Region und einem gehobenen Standard auch einen Tiefbrunnen. Für das Betreiben der Brunnen wird eine Tiefen- oder Oberflächenpumpe benötigt. Viele sind der Meinung, dass durch den eingebauten Vorfilter alle Partikelstoffe zurückgehalten werden. Dem ist nicht so; nur grobstoffliche Partikel werden zum schutze der Pumpe zurückgehalten. Für die kompl. Reinigung benötigen Sie einen Feinfilter mit mindestens 100y. Ich biete Ihnen an, diesen bei Ihnen vor Ort einzubauen und erkläre Ihnen auch wie Sie diesen dann selbst alle 4-6 Monate Reinigen oder den Innenfilter austauschen. Somit entfallen weitere Kosten. Für diese Leistung berechne ich: 1.200.000 GS + Anfahrtskosten diese werden dann vor Ort separat abgerechnet. Rufen Sie mich an wenn Sie noch weitere Fragen haben = 0982-594517